Бывший замминистра из Кабмина Азарова дал показания против Януковича и его окружения

Бывший заместитель министра экономики Александр Сухомлин, которого задержали летом 2016 года по делу о хищении сжиженного газа Сергеем Курченко, дал показания против бывшего президента Виктора Януковича и его окружения.

Об этом сообщил на брифинге в кулуарах Верховной Рады главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, Сухомлин полностью признал свою вину, дал показания "как по горизонтали преступной организации, так и по вертикали". По его словам, в рамках сделки со следствием Сухомлин уплатил 22 млн гривен в бюджет Украины.

Напомним, дело против Сухомлина было возбуждено по статье 255 (создание преступной организации) и 191 (хищение госсобственности в особо крупных размерах). По версии следствия, Сухомлин был одним из организаторов схемы по хищению сжиженного газа. Генпрокурор Юрий Луценко говорил, что в 2010-2014 годах на должности председателя аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, действуя по предварительному сговору с Януковичем, Азаровым и Курченко незаконно завладел в интересах преступной организации Януковича имуществом ПАО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта", а именно - произведенным ими сжиженным газом на сумму более 2 млрд гривен.

Александр Сухомлин дважды занимал должность заместителя министра экономики. Первый раз - в 2010-2011 годах в кабинете Николая Азарова, тогда его уволили по обвинению в непрозрачном проведении тендера в Министерстве обороны.

Его второе пришествие в Кабмин произошло в октябре 2014 года, когда премьер-министром был Арсений Яценюк, и продлилось чуть более недели.

Напомним, 23 января Генпрокурор Украины Луценко говорил о том, что его ведомством были допрошены два депутата Госдумы. Один из них – Илья Пономарев (ему в прошлом году дали вид на жительство в Украине), второй – Вороненков.