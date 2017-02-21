Полиция Николаева разыскивает двух злоумышленников, совершивших преступления в Заводском районе города

В полицию Заводского района Николаева поступили заявления от двух жителей этого района о совершении ограбления и кражи из автомобиля. Правоохранителями устанавливаются лица, причастные к совершению криминальных преступлений.

Об этом сообщает Заводской отдел полиции ГУНП в Николаевской области.

Так, в субботу, 18 февраля, житель Заводского района города Николаева возвращался домой около 02:00 часов, будучи выпившим. В районе дома №2 по улице Шоссейной к нему подошел неизвестный, брызнул в глаза 45-летнего мужчины какой-то жидкостью и, воспользовавшись беспомощным состоянием пострадавшего, завладел его сумкой с мобильным телефоном и деньгами. Известны приметы злоумышленника: на вид 30-35 лет, волосы темные короткие, рост около 170 см.

Вечером в пятницу, 17 февраля, в полицию поступило сообщение от владельца автомобиля «МАЗ» о том, что в промежутке с 20:30 до 21:30 часов неизвестные выкрали из его транспортного средства два аккумулятора. Машина в то время находилась по улице Заводской, 37.

По обоим происшествиям следственным отделением Заводского отделения полиции начаты уголовные производства по ст.186 УК Украины «Грабеж», согласно ей, наказание на преступление предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 6 лет, а также по ст.185 УК Украины «Кража», санкция которой предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

Правоохранители просят граждан, которые владеют информацией по данным фактам, обращаться в Заводской отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: город Николаев, улица Белая, 44 или по номерам телефонов: (0512)34-11-98 и 102.