Депутат облсовета Чмырь снова не явился в суд, где рассматривается составленный на него «протокол о коррупции»

Сергей Чмырь Депутат Николаевского областного совета от ВО «Батьківщина» и директор госпредприятия «Опытное хозяйство «Агрономия» в очередной раз не появился на заседание в Апелляционном суде, где рассматривается «протокол о коррупции», составленный на него.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили источники в Апелляционном суде Николаевской области.

«Из-за неявки в суд обвиняемой стороны, судом было принято решение о переносе рассмотрения дела на 27 февраля», - рассказали собеседники издания.

Отметим, что протокол о коррупционном правонарушении на Сергея Чмыря по ч.1. и ч.2 ст. 172-7 («Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов») был составлен 3 ноября 2016 года.

Согласно материалам, Сергей Чмырь, будучи директором госпредприятия, неоднократно подписывал договора об услугах с фирмой принадлежащей его сыну Игорю Чмырю. Эти договора регулярно подписывались Сергеем Чмырем и представителем фирмы его сына с мая 2015 по август 2016 года. В некоторые месяца между ГП «Агрномия» и ООО «Ник-Агро» заключалось по несколько договоров.

При этом следствие отмечает, что Сергей Чмырь не сообщал своему руководству или же соответствующим органам о возникшем конфликте интересов.

После составления «протокола о коррупции», Арбузинский райсуд вообще не усмотрел коррупционного нарушения в действиях Сергея Чмыря. Правоохранителями была подана апелляция, но директор «Агрономии» уже дважды игнорирует судебные заседания.

Многие эксперты утверждают, что такая позиция скандального депутата может быть связана с тем, что административное взыскание может быть наложено лишь в ограниченные сроки, а само админвзыскание может стать причиной для увольнения обвиняемого, поэтому затягивание процесса иногда выгодно чиновникам.

В итоге, судья Наталья Чебанова-Губарева снова была вынуждена огласить перерыв в заседании и перенести его на 27 февраля.

Как известно, ранее Сергей Чмырь обвинялся в том, что организовал коррупционный механизм, по которому подчиненные платили ему взятки. Чиновник был задержан во время получения от подчиненного очередной взятки в пять тысяч долларов США, в кабинете изъяли еще 150 тысяч гривен и 17 тысяч долларов. Чмырь был осужден к лишению свободы сроком на пять лет с конфискацией имущества, но позже Апелляционный суд Киева смягчил приговор и Сергея Чмыря освободили от отбывания наказания в колонии, назначив испытательный срок два года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что днем 16 февраля в Николаеве на улице Херсонское шоссе в районе пересечения с улицей Новозаводской, патрульные полицейские остановили автомобиль «Toyota Land Cruiser», за рулем которого находился депутат Сергей Чмырь в состоянии алкогольного опьянения.

Позже пресс-служба Управления патрульной полиции Николаева опубликовала видеозапись инцидента. Выяснилось, что Чмырь пытался дать взятку в размере 1000 гривен патрульным полицейским, чтобы они его отпустили.