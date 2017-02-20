Патрульные задержали парня и девушку, которые избили и ограбили жительницу Николаева

В Николаеве в воскресение рано утром, 19 февраля, сотрудники управления патрульной полиции задержала парня и девушку, которые ограбили местную жительницу, нанеся ей перед этим несколько ударов в лицо.

Об этом сообщает управление патрульной полиции Николаева.

Так, около 5:00 патрульные получили сообщение об ограблении на улице Пограничной.

«Заявительница рассказала, что парень и девушка, подойдя к ней на улице и, нанеся ей удары в лицо, отобрали у нее часы, сумку, в которой находились деньги, банковские карточки и документы, и, сорвав с нее золотую цепочку, побежали в сторону Центрального рынка», – говорится в сообщении.

Вместе с заявительницей стражи порядка начали поиск злоумышленников. Неподалеку они заметили похожих лиц, и потерпевшая сразу указала на них.

«При приближении к подозреваемым инспекторы увидели, как женщина бросила на землю верхнюю одежду. Осмотрев ее, патрульные нашли часть цепочки, совпавший с той, что осталась у заявительницы. На место происшествия патрульные вызвали работников следственно-оперативной группы отдела полиции и передали им 35-летнюю и 31-летнего подозреваемых», – отметили в ведомстве.

Напомним, ранее патрульные задержали злоумышленников, которые на Центральном проспекте ограбили прохожего.