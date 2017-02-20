Под Киевом неизвестные запытали до смерти экс-главу «Астра банка»

В селе Старые Петровцы под Киевом в ночь с 14 на 15 февраля был убит бывший глава Астра Банка Роман Чумак.

Об этом сообщает FinClub.

Неизвестные проникли в жилой дом, отжав пластиковое окно, уточняет издание Обозреватель. Связав хозяина, преступники пытали его, чтобы получить информацию о деньгах и материальных ценностях.

От полученных телесных повреждений Роман Чумак скончался. По всей видимости, хозяин дома так и не сказал преступникам пароль к сейфу или место хранения ключей, так как сейф преступники забрали с собой. По имеющейся информации, в нем находились ювелирные украшения и доллары США.

Обнаружил тело 11-летний сын убитого. Он увидел, что на первом этаже на диване в крови лежит связанный отец и вызвал полицию.

Следственным отделом Вышгородского отдела полиции ГУНП в Киевской области зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного п.6 ч.2 ст. 115 УК – умышленное убийство из корыстных целей.

Отметим, что в октябре 2015 года набсовет Астра Банка уволил председателя правления Романа Чумака. Ранее он занимал должность замглавы УкрСиббанка.

Напомним, на Одесчине в Белгород-Днестровском районе бандиты жестоко избили и ограбили семью главы сельсовета