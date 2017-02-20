В Николаеве женщина, которая в прошлом году пропадала без вести, свела счеты с жизнью

Марина Кальвина В воскресенье, 19 февраля, в квартире дома, расположенном на улице Георгия Гонгадзе (Парижской коммуны), была обнаружена повешенной местная жительница, которая накануне пропадал без вести и была объявлена в розыск.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили достоверные источники в прокуратуре Николаевской области.

По словам собеседника издания, 47-летнюю Марину Кальвину обнаружил ее родной брат, который приехал после звонка соседей погибшей. Как оказалось, пока ее дочь была на прогулке, женщина свела счеты с жизнью, повесившись в квартире у входной двери таким образом, что масса ее тела заблокировала дверь.

Девочка, вернувшись с прогулки, открыла замок своим ключом, однако открыть саму дверь не смогла. Ребенок обратился за помощью к соседям, а те, в свою очередь, позвонили брату потерпевшей.

Приехавшему мужчине удалось открыть дверь. По словам собеседника издания, к счастью, дочь погибшей не увидела произошедшего. На данный момент она находится у своих родственников.

Стоит отметить, что в октябре прошлого года Заводский отдел полиции объявлял Марину Кальвину и ее 11-летнюю дочь в розыск как без вести пропавших. Однако спустя время они нашлись.

Тогда правоохранители рассматривали версию, что к этому женщину могла подтолкнуть работа, так как Марина Кальвина работала бухгалтером на ПАО «Николаевгаз», где как раз в то время проводилась проверка. Однако, как выяснилось в итоге, она была примерным работником, и каких-либо нарушений с ее стороны проверка не обнаружила.

Знакомые погибшей отмечают, что в последнее время она выглядела весьма угнетенной. Однако реальные мотивы такого поступка правоохранителям на данный момент не известны.

Информацию о происшествии «Преступности.НЕТ» подтвердили в Заводском отделе полиции Николаева, отметив, что по данному факту открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Как известно, согласно процедуре, подобные происшествия изначально квалифицируются именно по этой статье УК.

На данный момент тело погибшей отправлено в Бюро СМЭ для установления окончательной причины смерти. Проводится расследование.

Напомним, ранее в Николаеве пациентка больницы покончила с собой, выпрыгнув из окна 4-го этажа.