На Виннитчине прокуратура подозревает троих полицейских в похищениях и пытках

В Винницкой области разоблачили троих полицейских одного из районных отделов полиции, которые, превышая свои служебные полномочия, пытали человека и незаконно лишили его свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Полицейским сообщено о подозрении в совершении Уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями), ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц, или способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или сопровождающееся причинением ему физических страданий) и ч. 2 ст. 127 (Пытки, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

В прокуратуре также заявили, что готовятся ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения и об отстранении их от должностей.

"Сейчас в уголовном производстве проводятся следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на объективное установление обстоятельств уголовного производства, в том числе проведены судебно-медицинские экспертизы, санкционированные обыски, получены временные доступы к документам и вещам, допрашиваются свидетели", - отметили в ведомстве.

Напомним, за похищение людей харьковский суд приговорил к 10 годам тюрьмы экс-бойцов «Беркута» и «Грифона».