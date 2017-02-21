«Плевки, шмаркание, рвота», – николаевские торговцы пожаловались на «бар» возле них

В Николаеве несколько работающих на рынке «Площадь Победы» предпринимателей возмущены тем, что возле их торговых мест появился «бар», где торгуют не лицензированным спиртным, а клиенты нарушают общественный порядок.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили предприниматели, торгующие на этом рынке, а также об этом говорится в имеющейся в распоряжении редакции их коллективной жалобе.

Торговцы отмечают, что помещение, в котором разместили заведение с надписью «бар», раньше было складом для рыбы. После изменения назначения торгового места, в нем не проводилось никаких ремонтных работ, коме замены входной двери. По их словам, в заведении торгуют водкой по 30 гривен за литр, к тому же, алкоголь не лицензирован.

Соседние торговцы обращались с письмом к директору рынка Ольге Пальчик, но, по их словам, руководство рынка никак не отреагировало на их жалобу. В обращении указано, что бар не может функционировать согласно нормам на площади менее 20 квадратных метров, клиенты заведения постоянно нарушают общественный порядок: употребляют нецензурную лексику, повреждают имущество, отпугивают клиентов.

«Звонили в патрульную полицию, приехали парни по-граждански одеты – закрыли на недели две. И опять открыли. Когда позвонили во второй раз – патрульные даже не приехали, сказали что нет смысла… Всем ясно, что бар крышуют», – говорится в сообщении.

Директор рынка Ольга Пальчик в комментарии «Преступности.НЕТ» подтвердила, что на территории рынка работает это заведение и что действительно ей поступала жалоба на «бар».

– Эта жалоба еще не поступила к генеральному директору потому, что они мне ее принесли, а она была без подписи. Я сказала, девочки, давайте сделайте все по-человечески, а потом я должна положить все по инстанциям. Сейчас они собирают подписи. Что они опережают события? Во-вторых, там ничего такого не происходит. Они закрытого типа. Никто еще оттуда не выходит, еще зима, сами понимаете. Что они икак там делали – мы их деятельность не проверяли. Мы не УБОП, – сказала Пальчик.

По ее словам еще не прошло и месяц как было арендовано это помещение. Арендатор планировал провести улучшение, но этому сейчас якобы не способствуют погодные условия.

При этом директор посетовала на ряд других заведений возле рынка.

– «Нон стоп» у нас там работает, а они этого не видят, того что там творится. И отравления, и скорая помощь оттуда забирает, и бьют стекла нам и все что угодно. За это ничего не говорят, потому что там неоднократно…, короче говоря, то под милицией. А этот только открылся и они его заедают. У начальника еще (бенефициарный владелец ООО «Универсал-Юг» – Константин Корчев,– ПН) не было на столе этой жалобы, – добавила директор рынка.

Ольга Пальчик уверяет, что администрация рынка не может повлиять, так как договор выполняется без нарушения. Также директор отметила, что бизнес не может работать только с определенными товарами.