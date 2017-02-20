Профильная комиссия Николаевского облсовета не стала рассматривать проступок Чмыря, пытавшегося откупиться от полиции

Михаил Соколов и Сергей Чмырь Проступок депутата Николаевского областного совета от ВО «Батьківщина» Сергея Чмыря так и не стал предметом обсуждения на заседании постоянной комиссии по вопросам законности, депутатской деятельности, антикоррупционной и регуляторной политики, связей с органами местного самоуправления и средствами массовой информации.

Очередное заседание комиссии состоялось в понедельник, 20 февраля, спустя пару часов после заявления главы Николаевского областного совета Виктории Москаленко об осуждении действий депутата.

Напомним, ранее сообщалось о том, что днем 16 февраля в Николаеве на улице Херсонское шоссе в районе пересечения с улицей Новозаводской, патрульные полицейские остановили автомобиль «Toyota Land Cruiser», за рулем которого находился депутат Сергей Чмырь в состоянии алкогольного опьянения.

Позже пресс-служба Управления патрульной полиции Николаева опубликовала видеозапись инцидента. Выяснилось, что Чмырь пытался дать взятку в размере 1000 гривен патрульным полицейским, чтобы они его отпустили.

По словам главы облсовета Москаленко, этот инцидент должен был быть рассмотрен на комиссии по законности. Но во время заседания выяснилось, что такой вопрос в повестке дня не значится.

Примечательно, что самого Чмыря, который является членом данной комиссии, на заседании не было, А поинтересоваться, будут ли депутаты обсуждать инцидент с ним, пришел глава фракции ВО «Батьківщина» Михаил Соколов, который сообщил, что Чмырь вот уже четвертый день находится на больничном.

- Сегодня случайно не будет рассматриваться вопрос по Сергею Михайловичу Чмырю на комиссии? Случайно… - спросил Соколов. - В повестке дня этого вопроса нет, - сказал глава комиссии Михаил Талпа. - Просьба такая. Я категорически, мы все, ВО «Батьківшина» вся против и осуждаем любых водителей, которые в нетрезвом виде там ездят, которые ДТП еще совершают, слава Богу, Сергей Михайлович не успел ни ДТП совершить, и не удирал, остановился и так далее, и так далее. Поэтому у нас будет просьба… Если вдруг будет этот вопрос рассматриваться, с учетом всех обстоятельств: как видео, маленький кусочек, попал в прессу, почему слежка за ним, почему под домом, как его караулили другие правоохранители, этого нету? И так далее, и так далее. Мы хотим комплексно с вашего позволения этот вопрос рассмотреть… Если комиссия будет рассматривать, меня пригласить и рассмотреть комплексно, - заявил Соколов.

После чего слово взял депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Олабин, который заявил, что рассматривать инцидент Чмыря, не рассмотрев задержание на взятке еще одного депутата только от «Блока Петра Порошенко» Александра Каражея, было бы неправильно.

- Комиссия наша, к своему несчастью, не взяла за правило рассматривать подобные правонарушения. К примеру, наш коллега депутат Каражей, который был задержан за взятку, он тоже не был рассмотрен на комиссии. Поэтому, есть ли у нас моральное право рассматривать одного за правонарушение и не рассматривать другого? То есть это неправильно, - сказал он.

На этом и все обсуждение закончилось. Будет ли в дальнейшем рассмотрен инцидент с Чмырем на комиссии по законности или же на ближайшей сессии облсовет, осталось неизвестным.