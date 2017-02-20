На Днепропетровщине экс-начальника транспортной прокуратуры подозревают в педофилии

Прокуратура Днепропетровской области открыла уголовное производство по факту развращения несовершеннолетних подростков экс- начальником транспортной прокуратуры области.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на прокуратуру Днепропетровской области.

О данном факте в прокуратуре узнали из социальных сетей, где один из блогеров выложил видео, на котором мужчина, похожий на бывшего прокурора Андрея Рыжих, совершает в отношении подростка развратные действия.

«По данному факту мы внесли сведения в ЕРДР по ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних). Все следственные действия будет проводить полиция. Им дело будет передано в ближайшие часы», — пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Следствию необходимо будет установить возраст мальчика и имело ли место насилие.

В прокуратуре области подтвердили, что в 2012 году А.Рыжих возглавлял транспортную прокуратуру Днепропетровской области, однако в начале января 2017 года он уволился из органов прокуратуры по собственному желанию, будучи в должности сотрудника Днепропетровской местной прокуратуры №4.

Напомним, ранее на Киевщине два школьника задержали полицейского-педофила.