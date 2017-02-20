Суд в Николаеве уже два месяца не может избрать меру пресечения одесскому «игровику»

Виталий Булавин Следственный судья Центрального районного суда города Николаева Галина Подзигун продлила перерыв в судебном заседании по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в отношении жителя Одесской области, подозреваемого в предоставлении неправомерной выгоды сотруднику прокуратуры – он в очередной раз не явился в судебное заседание.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Напомним, как сообщалось ранее, Виталий Булавин был задержан вместе с Михаилом Слуцким во время передачи взятки николаевскому прокурору. За деньги они хотели решить проблему возврата арестованного в ходе обысков нелегальных игорных заведений имущества, а также не привлечение их к уголовной ответственности за организацию игорного бизнеса.

Позже Булавину не могли избрать меру пресечения из-за его болезни. Через некоторое время он нарушил лечебный режим и самостоятельно покинул больницу. Оказалось, что он улетел якобы на лечение в Тель-Авив. 31 января он вернулся на территорию Украины из Израиля, но уже проигнорировал два судебных заседания.

На очередное заседание, запланированное на 17 февраля, он также не появился.

«Прокурор пояснил, что в соответствии с имеющейся у него информации, подозреваемый находится на стационарном лечении в медицинском учреждении в городе Одесса, однако не смог предоставить соответствующих доказательств этого», – говорится в сообщении суда.

Учитывая, то, что рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения невозможно без участия подозреваемого, суд постановил продлить перерыв до 15.30 24 февраля 2017 года и направить на его адрес повторный судебный вызов.

Стоит отметить, что рассмотрение ходатайства об аресте Виталия Булавина находится в суде еще с 22 декабря 2016 года.