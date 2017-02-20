Группу компаний «Прометей» вновь уличили в уклонении от уплаты налогов

В ходе досудебного расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов должностными лицами группы компаний «Прометей», следственным управлением финансовых расследований Главного управления ГФС в Николаевской области назначен ряд внеплановых документальных проверок контрагентов группы компаний «Прометей», которые безосновательно формировали налоговый кредит. Согласно предварительным выводам документальных проверок, такой противоправной деятельностью государству нанесены многомиллионные убытки.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Николаевской области.

«Следственным управлением финансовых расследований Главного управления ГФС в Николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области направлено в суд уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в отношении должностных лиц одного из предприятий группы компаний «Прометей», по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.212 Уголовного кодекса Украины («Уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей»), в связи с возмещением нанесенного государству ущерба», – говорится в сообщении.

Также, следственным управлением финансовых расследований Главного управления ГФС в Николаевской области на основании полученных актов документальных проверок установлены убытки бюджета, вызванные противоправными действиями в сфере налогообложения другими двумя субъектами хозяйствования группы компаний «Прометей» на общую сумму более 8 миллионов гривен.

«По данному факту зарегистрированы уголовные производства, предусмотренные ч.2 ст.212 и ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины («Уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей»). Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что налоговая полиция проводила обыски в Николаеве в офисе группы компаний «Прометей», а также по местам жительства руководства компании и на элеваторах. Отметим, что у «Прометея», согласно официальному сайту компании, есть три элеватора в Кировоградской области.

По словам главы Центральной ГНИ Николаева Дмитрия Прокофьева, «Прометей», имея в текущем году оборот почти в 3 миллиарда гривен, практически не заплатил налогов. Критически высказался по этому поводу и губернатор области Алексей Савченко.

После чего в Николаеве около здания ГУ ГФС Украины в Николаевской области состоялся двухдневный митинг работников группы компаний «Прометей».

В итоге компанией было уплачено 24 миллиона гривен налогов.

Как известно, группой компаний «Прометей» управляет скандальный николаевский бизнесмен Рафаэль Гороян. В 2016 году он вошел в первую сотню самых богатых украинцев по версии рейтинга журнала «Forbes». Стоит отметить, что бизнесмен в Николаеве известен своей экспрессивностью и неоднократно выступал фигурантом многих скандалов.