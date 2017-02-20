В Николаеве «маршрутчик» выгнал с автобуса ребенка, а позже еще и накинулся на возмущенную мать

12 февраля водитель маршрутного такси №91 ударили в лицо женщину, которая хотела выяснить почему «маршрутчик» выгнал ее 10-летнего сына с общественного транспорта и ему пришлось несколько километров идти домой.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила сама пострадавшая.

По словам женщины, вечером 7 февраля ее сын после занятий в школе сел в маршрутный автобус №91 и отправился домой. При этом мальчик по дороге предупредил, что будет ехать почти до конечной остановки маршрута.

­– Ребенок вышел со школы поздно, в 17:00. Сел в «маршрутку». Наша остановка – воинская часть за Балабановкой. Водитель «маршрутки» довез только до магазина «Балабановка». Я по времени смотрю, что моего ребенка еще нет. Оказалось, ребенок шел пешком, – рассказала женщина.

­– Взял, встал со своего места и вышвырнул ребенка с маршрутки. Вот из-за этого ребенок у меня шел три километра пешком. У них вообще на 91-м конечная остановка «Кладбище», – пояснила мать мальчика, добавив, что в тот день была плохая погода.

9 февраля женщина направилась выяснять обстоятельства инцидента у диспетчера, но ей не удалось узнать ничего конкретного. Через три дня женщина случайно встретила водителя, похожего по описанию на мужчину, который вез ее сына. Женщина начала разговор с «маршрутчиком», но тот отрицал озвученный женщиной факт и уточнил о ситуации в диспетчера, которая и сообщила, с каким водителем общественного транспорта возник инцидент с ребенком.

После этого мать направилась к указанному «маршрутчику» по имени Иван, но тот агрессивно встретил попытку начать беседу и накинулся на возмущенную мать.

­– Начал ко мне агрессивно кидаться. Он схватил меня за шею и ударил кулаком в лицо. Я вызвала полицию, написала заявление. Мое заявление никуда не пошло, водитель так и ездит, – отметила женщина.

Как рассказывает потерпевшая, конфликтный водитель еще несколько дней продолжал работать на маршруте, несмотря на ее обращения к фирме перевозчику ООО «ПиК» и в управление транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского горсовета.

­– Я с больницы вышла, мне домой нудно добраться. Останавливаю его – он мне тычет дулю и проехал. Написала жалобу, ­– рассказала женщина.

В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области журналисту «Преступности.НЕТ» подтвердили факт произошедшего конфликта. На данный момент случившееся внесено в Единый реестр досудебных расследовании по ч.1 ст. 125 УК Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»). Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Николаеве, водитель маршрутки, следовавшей по маршруту общественного транспорта №91 (Балабановка – гостиница «Турист»), перевозил пассажиров в состоянии алкогольного опьянения.