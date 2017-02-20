Опубликовано видео убийства брата диктатора КНДР Ким Чен Ына

Видео убийства старшего брата лидера КНДР в аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии опубликовано в Сети.

Видео с камер наблюдения показало телевидение Южной Кореи, передает «Reuters».

На записи видно, как девушка в белой футболке что-то набрасывает на лицо человеку, стоящему впереди нее, а другая девушка распыляет что-то перед ним.

После этого мужчина, предположительно Ким Чен Нам, подходит к охране аэропорта и они ведут его в пункт службы безопасности.

Напомним, 14 февраля в Млайзии убили брата диктатора КНДР – ему набросили на голову платок, пропитанный ядом