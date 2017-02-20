На Волыни СБУ задержала двух наркокурьеров с удостоверениями «борцов с коррупцией»

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Волынской области двух наркокурьеров, которые имели при себе удостоверения одной из неправительственных общественных организаций по борьбе с коррупцией.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Двух наркокурьеров, которые пытались ввезти в Украину девять тысяч таблеток экстази, задержали на таможенном посту Ягодин Волынской таможни сотрудники Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители обнаружили у задержанных 10 граммов кокаина и удостоверения одной из неправительственных общественных организаций по борьбе с коррупцией. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее на Киевщине за вымогательство задержали прокурора и фейкового «сотрудника Генпрокуратуры».