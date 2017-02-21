«Действительно не дрыхнут, а патрулируют», – николаевские патрульные спугнули автоворов при попытке кражи

Ранним утром 19 февраля автоворам не удалось обокрасть автомобиль из-за проезжающих по своему маршруту патрульных полицейских.

Об этом «Преступност.НЕТ» сообщила жительница Николаева Светлана Алиева.

Автомобиль, который подался попытке кражи, стоял возле дома по улице Водопроводная, 3. Около 4:00 к Светлане и ее мужу обратились патрульные, которые уточнили, не их ли «Chevrolet Aveo» стоит у дома.

Как оказалось, ранним утром неизвестные разбили боковое окно для возможности совершить кражу из салона личных вещей, которые владелец машины как раз в тот день забыл забрать с собой и оставил на видном месте.

«Хотелось бы сказать больше спасибо, что есть ребята, которые берегут наш сон, что они действительно не дрыхнут, а патрулируют по дворам, внимательно смотрят по сторонам», – подитожила жительница Николаева.

Напомним, патрульные задержали мужчин, которые «обчистили» автомобиль николаевца.