Депутат Чмырь принялся отрицать, что был пьян, а губернатор Савченко уже попросил Минагрополитики уволить его с госпредприятия

Сергей Чмырь Депутат Николаевского областного совета от ВО "Батьківщина" Сергей Чмырь принялся отрицать, что был пьян, когда его остановили патрульные, несмотря на то, что во время инцидента сам признался в этом.

Об этом сам Сергей Чмырь заявил в комментарии журналистам телепередачи «Спецкор», которая выходит на телеканале 2+2.

Так, журналистам удалось связаться с Сергеем Чмырем, который на прошлой неделе попался пьяным за рулем и предлагал патрульным полицейским взятку в размере 1000 гривен.

Сейчас депутат отрицает информацию, которая запечатлена видеорегистраторами патрульных, и утверждает, что не говорил о своем алкогольном опьянении, а также не предлагал взятку:

– Я выпил это самое… лекарство. Вот оно мне и дало такую реакцию. Очень плохо было, высокое давление... – А почему Вы сказали: «Да, я пьяный»? – Я не говорил, что я пьяный. Ничего я там не предлагал, никаких тысячу гривен. Я хотел уплатить штраф на месте...

Также в сюжете отмечается, что по факту предложения взятки правоохранителям управление патрульной полиции уже передало документы в Национальное антикорупционное бюро.

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, комментируя произошедший с депутатом инцидент, заявил, что уже обратился к министру аграрной политики и продовольствия Украины Тарасу Кутовому с просьбой уволить попавшегося на пьяной езде депутата Сергея Чмыря с должности директора госпредприятия «Агрономия».

Алексей Савченко Савченко отметил, что Сергей Чмырь, управляя ГП «Агрономия», злоупотреблял своими полномочиями для совершения коррупционных схем, а также грубо нарушал права своих сотрудников.

– Есть факт того, что его (Сергея Чмыря, – ПН) родственники обслуживают это предприятие. Есть факты издевательств над людьми. Раньше он был задержан за взятки, раньше он привлекался к ответственности именно за коррупцию. Я лично обратился к министру сельского хозяйства Тарасу Кутовому, чтобы уволить именно этого руководителя, – заявил губернатор.

Как известно, днем 16 февраля в Николаеве на улице Херсонское шоссе в районе пересечения с улицей Новозаводской, патрульные полицейские остановили автомобиль «Toyota Land Cruiser», за рулем которого находился депутат Сергей Чмырь в состоянии алкогольного опьянения.

Позже пресс-служба Управления патрульной полиции Николаева опубликовала видеозапись инцидента. Выяснилось, что Чмырь пытался дать взятку в размере 1000 гривен патрульным полицейским, чтобы они его отпустили.

Напомним, что Алексей Савченко уверен, что правоохранительная система даст адекватную оценку выходкам депутата областного совета от ВО «Батьківщина» Сергея Чмыря, который пытался откупиться от полицейских, остановивших его пьяным за рулем автомобиля.