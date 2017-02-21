В Киеве СБУ накрыла конвертационный центр, отмывающий средства госпредприятий

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, который выводил "в тень" средства предприятий, в том числе государственных.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что "конверт" обслуживал несколько десятков предприятий из Киева и Черкасской области. Через фиктивные бестоварные операции дельцы в течение 2016 обналичили более шестисот миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Во время обысков в офисах конвертационного центра и по месту жительства фигурантов дела оперативники спецслужбы обнаружили банковские карточки, чековые книжки, ноутбуки с программой "клиент-банк", флеш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, блокноты с записями и печати субъектов объектов хозяйственной деятельности, подтверждающие проведение нелегальных сделок.

"Сотрудники спецслужбы также изъяли почти полмиллиона гривен наличными. Сейчас заблокированы расходные операции на сумму более пятисот тысяч гривен фирмам, участвующим в деятельности конвертационного центра. Решается вопрос о наложении ареста на счета, открытые в одном из банковских учреждений с российским капиталом. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины", - добавили в СБУ.

Напомним, в Днепре сотрудники Службы безопасности и прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом 600 миллионов гривен.