Соратники беглого Януковича пытались снять более 100 миллионов гривен из банка, принадлежащего его сыну

Со счетов в банке "Глобус" пытались снять 100,64 млн грн, фактическим владельцем которых является сын экс-президента Александр Янукович.

Об этом свидетельствует постановление Печерского суда Киева от 8 февраля, опубликованное 20 февраля.

По ходатайству Генпрокуратуры суд арестовал эти средства. 19 января Госфинмониторинг зафиксировал, что должностные лица "Всеукраинского банка развития", владельцем которого был Александр Янукович, перечислили 100,64 млн грн в банк "Глобус".

После этого была предпринята попытка снять эти средства со счетов в "Глобусе".

Формально средства находились на депозитных счетах сотрудников "Всеукраинского банка развития".

Однако в ГПУ утверждают, что фактическим владельцем денег является Александр Янукович. А сотрудники банка, на чьи имена открыты счета, не имели законных доходов, которые соответсвовали бы объемам депозитов.

По мнению прокурора, в банке Януковича с 2011 года "с целью легализации средств, полученных преступным путем, создали организованную группу с участием сотрудников банка". Для маскировки происхождения денег сотрудники банка разместили их на своих депозитных счетах, заключив также договоры займа этих средств с гражданином Яшаром Ходжаевым.

Как известно, в декабре 2016-го некоторым вкладчикам банка Януковича удалось снять арест со счетов именно на том основании, что они якобы одолжили средства у Ходжаева.

Малоизвестный житель Енакиево Яшар Ходжаев в 2015 году выкупил офисное помещение, где базировалась фирма "Танталит", владевшая резиденцией "Межигорье" Виктора Януковича.

Банк "Глобус" принадлежит Елене Сильнягиной и Дмитрию Полковскому. Сильнягина раньше была директором ООО "Банковское телевидение", созданного по инициативе экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова.

В 2015 году суд арестовал средства на счетах ВБР по делу о незаконном кредитовании региональных железных дорог банком сына экс-президента Виктора Януковича - Александра. Тогда под арест попали счета самого сына экс-президента, четырех компаний, а также 32 физлиц, среди которых были сотрудники банка. Всего было арестовано 2,75 млрд грн.

После побега Януковича "Всеукраинский банк развития" находится в состоянии ликвидации.

Напомним, в бюджет Украины не вернули ничего из $40 миллиардов, украденных Януковичем.