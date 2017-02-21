Сотрудника одесского филиала «Укрзалізниці» задержали на взятке в 10 тысяч долларов

Сотрудники прокуратуры задержали при получении 10,5 тыс. долларов взятки чиновника одесского филиала «Укрзалізниці».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«Во вторник, 21 февраля, сотрудники областной прокуратуры и полиции разоблачили должностное лицо «Одесской дистанции электроснабжения», регионального филиала ОАО «Укрзалізниці», во время получения неправомерной выгоды», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый требовал и получил 10,5 тыс. долларов от представителя предприятия за подписание разрешительной документации на подключение дополнительного трансформатора для поставки электроэнергии на объект.

Прокуратура расследует уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды). Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Запорожской области СБУ задержала на взятке сотрудника полиции.