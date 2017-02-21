Генпрокуратура завела дело на нардепа Артеменко – его подозревают в госизмене

Прокуратура АР Крым 21 февраля начала уголовное производство об госизмене со стороны народного депутата Андрея Артеменко.

Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

Следователи считают, что в предложении Артеменко передать территорию полуострова Крым в долгосрочную аренду Российской Федерации содержатся признаки государственной измены (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса).

Народный депутат Андрей Артеменко действовал по указанию из России. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга во вторник, 21 февраля, передает корреспондент РБК-Украина.

"Несколько часов назад Генеральная прокуратура Украины вместе с прокуратурой Крыма внесла в ЕРДР уголовное производство по народному депутату Артеменко, который обвиняется в посягательстве на территориальную целостность в координации с представителями российской Федерации", - сказал Луценко.

"Россия поставила задание представить перед украинскими гражданами иллюзию фейкового государства", - отметил он.

Он объяснил, что при содействии РФ проводяться "круглы столы", а также подкупаются чиновники и помощники депутатов.

Напомним, 19 февраля стало известно, что нардеп Артеменко передал бывшему советнику президента США по национальной безопасности и обороне Майклу Флинну якобы план урегулирования конфликта между Россией и Украиной, который предусматривает "вывод всех российских войск с востока Украины и проведение в стране референдума о передаче Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет", и компромат на украинскую власть.