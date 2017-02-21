На Николаевщине двое подростков избили сверстника и насильно держали его в заброшенном доме

В Вознесенском районе Николаевщины двое 17-летних подростков избили и незаконно лишили свободы своего 18-летнего товарища.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию обратились родители пострадавшего – по их словам, сын пришел домой избитый и объяснил, что травмы ему нанесли двое знакомых, один из которых учится с ним вместе на одном курсе лицея. Из-за побоев парень провел несколько дней в больнице.

Полицейские разыскали злоумышленников по местам их проживания. Один из несовершеннолетних уже попадал ранее в поле зрения полиции за мелкую кражу, а также за то, что он удерживал знакомого в подвале. В то время педагогический коллектив учебного заведения взял на поруки правонарушителя, считая, что подросток готов стать на путь исправления.

«По словам злоумышленников, они таким образом хотели наказать товарища за то, что он якобы распускает слухи об их причастности к преступлениям. Для этого они заманили парня в нежилой дом, где полтора часа держали его и били. Когда подростки увидели, что самочувствие парня ухудшилось, то отвели его к знакомому, чтобы переждать. Но потерпевшему удалось убежать и рассказать обо всем родителям», - отмечено в сообщении.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины («Незаконное лишение свободы или похищение человека»). Подозреваемым избирают мера пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что девушка сбежала от николаевца, который разбил ей голову и насильно держал взаперти три дня.