Австрийский суд разрешил экстрадицию украинского олигарха Фирташа в США

Высший земельный суд Вены, рассматривающий сегодня апелляцию США на отказ в экстрадиции бизнесмена Дмитрия Фирташа, удовлетворил жалобу прокуратуры, представляющей интересы США, и решил экстрадицию допустимой.

Об этом говорится в решении суда, передает «Insider».

Как известно, ФБР обвиняет Фирташа в коррупции при получении разрешения на разработку титанового месторождения в Индии. Якобы олигарх и его сотрудники заплатили индийским чиновникам 19 миллионов евро.

Напомним, в Испании антикоррупционная прокуратура объявила в международный розыск олигарха Дмитрия Фирташа.