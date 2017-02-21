Австрийский суд разрешил экстрадицию украинского олигарха Фирташа в США

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Высший земельный суд Вены, рассматривающий сегодня апелляцию США на отказ в экстрадиции бизнесмена Дмитрия Фирташа, удовлетворил жалобу прокуратуры, представляющей интересы США, и решил экстрадицию допустимой.

Об этом говорится в решении суда, передает «Insider».

Как известно, ФБР обвиняет Фирташа в коррупции при получении разрешения на разработку титанового месторождения в Индии. Якобы олигарх и его сотрудники заплатили индийским чиновникам 19 миллионов евро.

Напомним, в Испании антикоррупционная прокуратура объявила в международный розыск олигарха Дмитрия Фирташа.

Роман Свиридов

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