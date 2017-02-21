В Вене в здании суда арестовали Фирташа – у олигарха опровергают задержание

В Австрии после завершения суда над Дмитрием Фирташем бизнесмена задержала полиция.

Об этом на своей странице в Twitter написал журналист издания Time Саймон Шустер.

"Фирташ только что был задержан в здании суда австрийской полицией. Юристы подтверждают, что он сейчас находится в заключении", - написал журналист.

Пресс-служба украинского олигарха Дмитрия Фирташа отрицает, что его арестовали в здании суда в Австрии. Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе олигарха.

"Информация об аресте не соответствует действительности. Там не было полиции. Судебный пристав оттеснил журналистов, которые не давали Фирташу выйти из зала суда", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, сегодня в ходе суда над Фирташем в Вене судья принял решение разрешить его экстрадицию в США, где бизнесмену грозит 50 лет тюрьмы и полная конфискация имущества.