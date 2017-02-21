В прокуратуре Австрии подтвердили арест Фирташа, но уже по другому делу

В прокуратуре Австрии заявили, что украинского олигарха Дмитрия Фирташа задержали в Вене во вторник, 21 февраля, вскоре после того, как австрийский суд разрешил его экстрадицию в США.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры.

По ее словам, технически задержание не связано с решением суда и осуществляется на основании европейского ордера, выданного Испанией, где олигарха обвиняют в отмывании денег.

Ранее сообщалось об аресте Фирташа в здании суда после того, как судья вынес решение о том, что миллиардер может быть выдан США.

При этом пресс-служба Фирташа опровергала, что бизнесмена арестовали.

"Информация об аресте не соответствует действительности. Там не было полиции. Судебный пристав оттеснил журналистов, которые не давали Фирташу выйти из зала суда", - заявили в пресс-службе олигарха.

Напомним, 21 февраля коллегия судей Высшего земельного суда Вены удовлетворила апелляцию прокуратуры Австрии на решение суда первой инстанции об отказе в экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США по запросу американских властей.