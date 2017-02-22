«Люди запуганы», - губернатор Одесской области шокирован уровнем преступности

Губернатор Одесской области Максим Степанов шокирован уровнем преступности в регионе, которым он руководит. Степанов предлагает купить автомобили для групп быстрого реагирования полиции.

Об этом Степанов написал на своей странице «Facebook».

«Пост о безопасности. Которой нет. В селах Одесской области такой разгул преступности, что люди в сумерки боятся выйти из дома. Полная безнаказанность. Люди запуганы. О каком туризме мы говорим, если даже местные живут в страхе», - написал губернатор Одесской области.

Он вынесет на ближайшей сессии облсовета выделение 27 миллионов гривен на закупку 77 автомобилей для групп быстрого реагирования.

«Это позволит нашей полиции действительно быстро реагировать на преступления, а людям перестать, наконец, бояться», - полагает Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области остаются нераскрытыми 200 убийств и почти 5 тысяч краж.