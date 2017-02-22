У Водяного и Широкино боевики обстреляли украинских бойцов из тяжелой артиллерии

В среду утром, 22 февраля, пророссийские боевики обстреляли из запрещенной из артиллерии позиции ВСУ у Водяного и Широкиного.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Штаб АТО подчеркивает, что своими действиями боевики пытаются сделать все возможное, чтобы сорвать процесс отвода тяжелого вооружения от линии разграничения.

«Позиции украинских войск в Водяном были обстреляны оккупантами с применением реактивных установок «Град «П», 122-мм артиллерии, 120-ти и 82-х миллиметровых минометов. Кроме того, из 122-мм артиллерии противник обстрелял наши позиции в Широкиному. В течение этих обстрелов российско-оккупационные войска выпустили по меньшей мере три реактивных снаряда из реактивных установок «Град» «П», семь снарядов калибра 122 мм и три десятка мин разного калибра», – сказано в сообщении.

За минувшие сутки, 21 февраля, продолжали в одностороннем порядке нарушать все договоренности. В общем за вторник зафиксировано 59 обстрелов. Один украинский военнослужащий получил ранения.

На Мариупольском направлении с 120 и 82 миллиметровых минометов боевики обстреливали Широкино и Водяное. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Гнутово, Талаковку, Водяное, Павлополь. По Тарамчуку и Широкино вели огонь БМП противника.

На Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов боевики обстреляли Авдеевку, Луганское и Опытное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Луганское, Зайцево и Каменку. По Каменке огонь вел снайпер. По Авдеевке – танк.

На Луганском направлении с 82 миллиметровых минометов обстреляли Катериновку и Новоалександровку. С гранатометов - Станицу Луганскую.\

Напомним, 20 февраля в зоне АТО зафиксировали 74 обстрела со стороны пророссийских боевиков. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих ранены, еще семь травмированы.