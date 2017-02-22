Николаевская полиция со спецназом вновь задержала граждан Грузии, которых дважды отпускала судья

Полицейский надевает наручники одному из подозреваемых Кахаберу Тавадзе Вечером 21 февраля в Березанке сотрудники полиции совместно с бойцами спецназа вновь задержали граждан Грузии Кахабера Тавадзе и Гурами Чхартишвили, подозреваемых в завладении чужим автомобилем и средствами, которых уже дважды отпустила под личное обязательство судья местного райсуда Наталья Гапоненко.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили источники в прокуратуре Николаевской области.

Задержание подозреваемых граждан Грузии происходило по окончанию судебного заседания, на котором рассматривались ходатайства прокуратуры об избрании им мер пресечения в виде содержания под стражей. Как известно, судья Березанского районного суда Наталья Гапоненко уже во второй раз отпустила подозреваемых, избрав наиболее легкую меру пресечения.

В этот раз задержание происходило в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 146 УК Украины («Незаконное лишение свободы или похищение человека»). Одного из подозреваемых успели задержать непосредственно после самого судебного заседания. А второй успел уехать из суда вместе со своим адвокатом.

Оперативники Нацполиции отправились следом за ним. Как оказалось, адвокат Роман Гадюков отвез подозреваемого в свой офис. Он отказался впускать сотрудников полиции в помещение и выдавать им своего клиента. На место происшествия были вызваны бойцы спецназа из Николаева, которые попытались выломать дверь и силой задержать гражданина Грузии.

После двухчасовых переговоров с сотрудниками Нацполиции адвокат согласился открыть дверь и выдал им фигуранта дела.

По имеющейся информации, прокуратура Николаевской области забрала производство в Николаев. Теперь меру пресечения подозреваемым гражданам Грузии Кахабера Тавадзе и Гурами Чхартишвили будет избирать Центральный районный суд Николаева.

Напомним, 21 января на 66-летнего жителя Одесчины при въезде в Коблево напали трое неизвестных. Они избили мужчину и отобрали у него автомобиль «Toyota Corolla». При этом злоумышленники пытались увезти с собой мужчину, силой удерживали его в салоне, но он сумел выскочить на ходу из машины. Позже по подозрению в совершении указанного преступления двое из них были задержаны оперативниками уголовного розыска в городе Одесса.

Двоим гражданам Грузии, неимеющим постоянного вида на жительство, объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса («Незаконное завладение транспортным средством»). 19 февраля представители прокуратуры просили суд избрать подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей, однако судья Березанского районного суда Наталья Гапоненко отпустила задержанных на свободу под личное обязательство. Сотрудники Национальной полиции прямо в зале суда повторно задержали двоих подозреваемых и объявили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»).