«Зарежь, убей его», – в суде потерпевший рассказал о нападении на него граждан Грузии под Коблево

Потерпевший Константин Боз Потерпевший 66-летний Константин Боз подробно рассказал в суде о том, как на него напали при въезде в зону отдыха поселка Коблево граждане Грузии Кахабер Тавадзе, Гурами Чхартишвили и еще один пока неустановленный следствием человек.

Показания были озвучены на заседании в Березанском районном суде в Николаевской области во вторник, 21 февраля, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Потерпевший отмечает, что двигался со стороны села Коблево и увидел посреди дороги автомобиль. Возле серо-белой машины с поднятым капотом находились двое мужчин, также возле них лежал трос. Константин Боз решил помочь неизвестным, которые сказали, что у них якобы сел аккумулятор и их нужно «подтянуть» тросом.

– Я сажусь в машину и в это время подлетают с трех сторон. С левой стороны от водителя и с правой стороны двое с места пассажира и сзади заскакивают в машину и тянут меня. Тот сзади заскочил и тянет меня за шею, оттягивает на пассажирское сидение, а тот, который со стороны водителя, бьет меня по ногам и выталкивает на пассажирское сидение. Они вытолкали и один схватил сумку с документами и деньгами, тот кто был справа, и убежал. Эти двое меня держат. Держат за левую руку. Тот, кто сел на место водителя, развернулся и поехал в сторону Коблево. Я пытался вырваться. Благо, они не успели заблокировать двери. Я открыл дверь и хочу вырваться, а этот, что на месте водителя (потерпевший указывает на Кахабера Тавадзе, – ПН) кричит: «зарежь его, убей его». Возле села я все-таки вырвался и выкинулся на обочину, – рассказал потерпевший.

После этого Константину Бозу удалось остановить проезжающую машину и его подвезли к посту полиции, где он и сообщил о произошедшем правоохранителям.

В ответах на уточняющие вопросы прокурора Боз рассказал, что он не запомнил модель и госномер автомобиля, на котором передвигались злоумышленники. Также он добавил о полной уверенности в том, что на него нападал Кахабер Тавадзе, выполнявший роль водителя. Тавадзе также бил его по ногам.

Боз отметил, что нападавшие отобрали у него банковские карточки, паспорт, пенсионное удостоверение и другие личные вещи. Злоумышленники также отобрали 220 тысяч гривен, пять тысяч долларов США, 1700 евро и 71 тысячу русских рублей.

Сам Тавадзе рассказал, что якобы не помнит, где был в день нападения на Константин Боза. Гурами Чхартишвили он знает только якобы по организации торговли цитрусовыми. Кахабер Тавадзе также уверяет, что не знает, где Чхартишвили был в день нападения.

Напомним, что на заседании в Березанском районном суде в Николаевской области во вторник, 21 февраля, судья Наталья Гапоненко назначила Кахаберу Тавадзе и Гурами Чхартишвили меру пресечения в виде личного обязательства, отказав во второй раз в ходатайстве прокуратуры об аресте подозреваемых. После этого полиция со спецназом вновь задержала граждан Грузии в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 146 УК Украины («Незаконное лишение свободы или похищение человека»). По имеющейся информации, прокуратура Николаевской области забрала производство в Николаев. Теперь меру пресечения подозреваемым гражданам Грузии Кахабера Тавадзе и Гурами Чхартишвили будет избирать Центральный районный суд Николаева.