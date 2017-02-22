«Мы знали его каждый шаг»: СБУ показала военнослужащего, который хотел применить оружие во время «мирного» Майдана

Военная контрразведка Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Военной прокуратуры предотвратила незаконное применение боевого оружия во время мирных акций на Майдане Независимости в Киеве.

Об этом на брифинге сообщили начальник Аппарата Председателя СБ Украины Александр Ткачук и начальник Главного управления военной контрразведки ОКР СБУ генерал-майор Сергей Левченко, передает пресс-служба СБУ.

«Во время спецоперации оперативники спецслужбы разоблачили в Одессе военнослужащего-контрактника, который настойчиво искал возможность приобрести значительное количество стрелкового оружия», — сообщил Александр Ткачук.

По его словам, злоумышленник оплатил и получил 12 автоматов Калашникова и снайперскую винтовку Драгунова.

«Хотя, его планы по оружию были грандиозными: он намеревался закупать оружие десятками единиц», — отметил Ткачук.

Автоматы и винтовки злоумышленник планировал переправить в Киев для применения во время массовых мероприятий в период 20 — 22 февраля. При контрольной закупке оружия он был задержан оперативниками военной контрразведки.

«Лицо злоумышленника очень интересное. Он является сторонником ультраправого фанатского движения, пропагандирует идеи панславизма. Кроме того, контрактник, по оперативным данным и по его словам, поддерживает идеологию создания фейковых псевдогосударственных образований», — сказал начальник Аппарата Председателя СБУ.

Ткачук также отметил, что все действия и намерения злоумышленника были под полным контролем военных контрразведчиков и тщательно документировались в ходе негласной следственного действия — контроль за совершением преступления.

«Мы знали его каждый шаг и все планы. Нам было точно известно конкретное место получения оружия; место, где он хотел ее временно спрятать, и как переправить в столицу», — сообщил начальник Главного управления военной контрразведки ОКР СБУ генерал-майор Сергей Левченко.

Он подчеркнул, что прихоти злоумышленника не ограничивались автоматами.

«Контрактник хотел также приобрести весьма специфические образцы вооружения: бесшумные снайперские винтовки и крупнокалиберные пулеметы российского производства», — отметил Левченко.

Генерал-майор еще раз привлек внимание представителей СМИ к конкретной дате — злоумышленник особенно подчеркивал, что оружие должно быть у него максимум до 20 февраля.

В настоящее время следователями военной прокуратуры открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Статья может быть переквалифицировано в ходе следственных действий. Также СБУ рассматривает возможный пророссийский след в подготовке этого преступления.

Напомним, 21 февраля в Одессе задержали контрактника ВМС, который купил и планировал передать «Одесской народной республике» 12 «калашей» и СВД