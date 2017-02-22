В Германии выпустили из-под ареста украинского военного, которого задержали по требованию крымского суда

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Задержанного в Мюнхене добровольца 11-го батальона территориальной обороны «Киевская Русь» Юрия Старова выпустили из-под стражи. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк.

«Относительно задержания 19.02.2017 года в аэропорту г.Мюнхен гражданина Украины Ю.Старова сообщаем, что указанный гражданин вчера 21.02 был освобожден из-под стражи и уже прибыл самолетом в Киев», — написал он.

Юрий Старов — один из первых добровольцев, которые формировали 11-й батальон территориальной обороны «Киевская Русь», был задержал Интерполом для экстрадиции в Крым по уголовному производству, возбужденному в 2013 году в связи с хищением имущества. 

Роман Свиридов

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