«Хотят заставить нас петь под их дудку...», - глава профсоюза работников НМТП заявил об обысках в организации после «доноса» от руководства порта

По заявлению и.о руководителя Николаевского филиала АМПУ Сергея Еременко, следователи Заводсткого отдела полиции провели обыски и изъяли документы в помещениях профсоюзной организации работников морского транспорта Никморпорта. Руководитель профсоюза Павел Прокопенко считает это ни чем иным, как месть за принципиальную позицию в отстаивании интересов предприятия и трудового коллектива.
Об этом сам руководителя профсоюза работников морского транспорта Никморпорта Павла Прокопенко рассказал в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».
“Сегодня c 9.00 – до 11.40 был проведен обыск и изъятие документов профсоюзной организации работников морского транспорта Никморпорта. Следователи полиции предоставили нам документы в которых идет речь о том, что обыск проводится согласно решения следственного судьи Заводского райсуда города Николаева Андрея Бицюка", - рассказал Павел Прокопенко.
По словам Прокопенко, во время обыска, помимо бухгалтерских документов профсоюза, были изъяты и документы, которые вообще не имеют отношения к АМПУ.
«Мы открыли все кабинеты и сейфы, а следователи изъяли все гамузом. К примеру у нас заключаются коллективные договора портовых операторов, которые не входят в состав АМПУ. Это совсем другие юридические лица и у них свои колдоговора, но следователи решили изъять и эти документы», - рассказал глава профсоюза.
Руководителя профсоюза работников морского транспорта Никморпорта Павла Прокопенко утверждает, что ему уже удалось выяснить в рамках чего проводились сегодняшние действия правоохранителями.
По его словам, некоторое время назад и.о руководителя Николаевского филиала АМПУ Сергей Еременко написал в полицию заявление о том, что профсоюз, якобы, получает большие деньги и расходует их не по назначению и не отчитывается перед администрацией. После этого полиция зарегистрировала какое-то уголовное производство.
«Могу с уверенностью заявить, что дело заведено по надуманному поводу в качестве мести за нашу принципиальную позицию. Скорее всего, Еременко написал это заявление по указанию тех же Пинькаса и Козонака. По утверждению Еременко госпредприятию просоюзом, якобы, нанесен какой-то ущерб, но это абсолютно не соответствует действительности. Перечисление денег проводится согласно коллективного договора и о расходовании этих средств профсоюзная организация отчитывается постоянно на профсоюзных собраниях и на конференциях трудового коллектива. А перед Еременко мы и не обязаны отчитываться. За все время существования профсоюза не было ни одной жалобы от рядовых членов на действия нашей профсоюзной организации о том, что их права были ущемлены. Мы регулярно оказываем помощь людям, которые уходят в отпуск. Мы постоянно оказываем материальную помощь тысяче ветеранов нашего предприятия. Люди об этом знают и в наш адрес постоянно приходят только благодарности», - подчеркнул Павел Прокопенко.
Помимо этого, Павел Прокопенко считает, что происходящее – это ни что иное, как месть профсоюзной организации за то, что она системно отстаиваем права трудового коллектива и интересы предприятия.
«Ничем иным, кроме как месть мы это назвать не можем. Эти действия нунешнего руководства николаевского филиала АМПУ были вызваны тем, что наша профсоюзная организация, после прихода на предприятие этой херсонской банды, я их по-другому назвать не могу, выступает на стороне трудового коллектива и системно отстаивает права каждого работника. На сегодняшний момент эти люди, которые попали в руководство предприятия, уже, в нарушение закона, уволили более 20 человек, но вместе с тем, устроили на работу около 60 своих друзей. Сейчас на рассмотрении судов находится более 20 дел, где на стороне незаконно уволенных работников выступает и наш профсоюз. Помимо этого, наш профсоюз выступил против проведения фиктивного тендера на охрану порта... Мы проводили пикет у Минтранса и выступали против ангажированной комиссии, которая проводила проверку на предприятии и которая так до сих пор не предоставила профсоюзу составленный акт. Сам Еременко ранее был замечен в коррупционных схемах, но несмотря на это, сейчас возглавляет тендерный комитет предприятия и мы выступаем против этого… Вот поэтому эта пришлая банда решила, что если мы им не подчиняемся, нужно таким подлым способом заставить нас петь под их дудку», - подытожил руководителя профсоюза работников морского транспорта Никморпорта Павла Прокопенко.