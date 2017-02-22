«Хотят заставить нас петь под их дудку...», - глава профсоюза работников НМТП заявил об обысках в организации после «доноса» от руководства порта

Павел Прокопенко По заявлению и.о руководителя Николаевского филиала АМПУ Сергея Еременко, следователи Заводсткого отдела полиции провели обыски и изъяли документы в помещениях профсоюзной организации работников морского транспорта Никморпорта. Руководитель профсоюза Павел Прокопенко считает это ни чем иным, как месть за принципиальную позицию в отстаивании интересов предприятия и трудового коллектива.

Об этом сам руководителя профсоюза работников морского транспорта Никморпорта Павла Прокопенко рассказал в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

“Сегодня c 9.00 – до 11.40 был проведен обыск и изъятие документов профсоюзной организации работников морского транспорта Никморпорта. Следователи полиции предоставили нам документы в которых идет речь о том, что обыск проводится согласно решения следственного судьи Заводского райсуда города Николаева Андрея Бицюка", - рассказал Павел Прокопенко.

По словам Прокопенко, во время обыска, помимо бухгалтерских документов профсоюза, были изъяты и документы, которые вообще не имеют отношения к АМПУ.

«Мы открыли все кабинеты и сейфы, а следователи изъяли все гамузом. К примеру у нас заключаются коллективные договора портовых операторов, которые не входят в состав АМПУ. Это совсем другие юридические лица и у них свои колдоговора, но следователи решили изъять и эти документы», - рассказал глава профсоюза.

Руководителя профсоюза работников морского транспорта Никморпорта Павла Прокопенко утверждает, что ему уже удалось выяснить в рамках чего проводились сегодняшние действия правоохранителями.

По его словам, некоторое время назад и.о руководителя Николаевского филиала АМПУ Сергей Еременко написал в полицию заявление о том, что профсоюз, якобы, получает большие деньги и расходует их не по назначению и не отчитывается перед администрацией. После этого полиция зарегистрировала какое-то уголовное производство.

«Могу с уверенностью заявить, что дело заведено по надуманному поводу в качестве мести за нашу принципиальную позицию. Скорее всего, Еременко написал это заявление по указанию тех же Пинькаса и Козонака. По утверждению Еременко госпредприятию просоюзом, якобы, нанесен какой-то ущерб, но это абсолютно не соответствует действительности. Перечисление денег проводится согласно коллективного договора и о расходовании этих средств профсоюзная организация отчитывается постоянно на профсоюзных собраниях и на конференциях трудового коллектива. А перед Еременко мы и не обязаны отчитываться. За все время существования профсоюза не было ни одной жалобы от рядовых членов на действия нашей профсоюзной организации о том, что их права были ущемлены. Мы регулярно оказываем помощь людям, которые уходят в отпуск. Мы постоянно оказываем материальную помощь тысяче ветеранов нашего предприятия. Люди об этом знают и в наш адрес постоянно приходят только благодарности», - подчеркнул Павел Прокопенко.

Помимо этого, Павел Прокопенко считает, что происходящее – это ни что иное, как месть профсоюзной организации за то, что она системно отстаиваем права трудового коллектива и интересы предприятия.