В Николаеве патрульные задержали водителя «под кайфом» - у него нашли пистолет и нож

В Николаеве 21 февраля патрульные задержали 31-летнего водителя, у которого были явные признаки наркотического опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 16:00 патрульные получили сообщение, что водитель автомобиля «ВАЗ-21120» находится в состоянии наркотического опьянения. На улице Архитектора Старова инспекторы увидели похожий по описанию автомобиль и остановили его.

«Во время общения с водителем патрульные заметили у него явные признаки наркотического опьянения. Патрульные попросили мужчину предоставить необходимые документы и, когда он искал их в своей сумке, заметили в ней предмет, похожий на пистолет. Поэтому и на водителя, и на пассажира полицейские надели наручники. В дальнейшем в салоне авто нашли нож и баллончик со слезоточивым газом», - отмечено в сообщении.

На место происшествия патрульные вызвали сотрудников следственно-оперативной группы отдела полиции. На водителя патрульные составили админматериалы за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, ранее сообщалось, что патрульные нашли у николаевца пистолет, нож и два пакетика с наркотиками.