Во Львове задержали жителя Николаевщины, у которого нашли гранату и пакет с патронами

В Львове 19 февраля полиция задержала 32-летнего жителя Николаевской и 29-летнего жителя Запорожской областей, у которых нашли боеприпасы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Так, в полицию поступило сообщение, что на одной из улиц уже несколько дней стоит подозрительный автомобиль «Mercedes». На указанное место выехали сотрудники полиции.

«В салоне иномарки находились двое мужчин. При осмотре автомобиля правоохранители обнаружили боеприпасы – 67 патронов различного калибра и предмет, похожий на гранату РГД-5 в разобранном виде, а также запал к ней. Боеприпасы направили на экспертизу», - отметили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве патрульные задержали водителя «под кайфом» и нашли у него нашли пистолет и нож.