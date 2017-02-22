НАБУ засекретило всю информацию о расследовании дела по «рюкзакам Авакова»

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) засекретило всю информацию касательно расследования дела о хищениях в МВД во время закупки тактических рюкзаков для нужд министерства.

Об этом говорится в ответе Бюро на соответствующий запрос ZN.UA.

В частности, в запросе редакция интересовалась, допрашивались ли в рамках этого производства министр внутренних дел Арсен Аваков и его сын Александр, а также подтверждены ли доказательствами причастность Александра Авакова к ООО «Днипровенд» (фирмы-поставщика рюкзаков) и его дружба с владельцем этой фирмы Владимиром Литвином. Вместе с тем, в НАБУ, сославшись на «тайну следствия», не ответили даже на общие вопросы о ходе расследования и сроки передачи дела в суд.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро взялось за расследование дела о закупке рюкзаков в МВД в марте 2016 года.

В рамках досудебного расследования дела НАБУ получило доступ к банковским счетам компании-поставщика тактических рюкзаков для МВД "Днипровенд", которую связывают с сыном министра внутренних дел Арсенаа Авакова.

В феврале появилось видео со скрытой камеры, на котором сын министра внутренних дел Александр Аваков, вероятно, договаривался с экс-заместителем главы МВД Сергеем Чеботарем о поставке рюкзаков для подразделений министерства.

Ранее сообщалось, что фирма-поставщик тактических рюкзаков для МВД связана с харьковчанином Владимиром Литвиным, который является другом сына министра МВД Арсена Авакова.