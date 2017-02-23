В Николаеве полиция накрыла наркопритон

В Ингульском районе Николаева полиция выявила наркопритон в жилище 42-летнего мужчины.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Николаевской области.

Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления. В полицию поступило сообщение, что в его жилище хранятся наркотические вещества, поэтому был проведен санкционированный судом обыск.

Правоохранители обнаружили два миллилитра опия, посуду для его изготовления, ангидрид уксусной кислоты и другие прекурсоры. На столе в кухне найден пакет с большим количеством шприцев, а в других уголках квартиры – использованные шприцы и остатками нарковещества.

Наличие шприцов и еще двух мужчин, домовладелец объяснил тем, что более 20 лет имеет наркотическую зависимость и постоянно употребляет наркотики. У него в гостях обнаружили также и товарищей, которые пришли, чтобы изготовить и употребить наркотик.

Сейчас изъятое направлено для проведения экспертиз. По заключению медицинского освидетельствования, все трое мужчин находились в состоянии наркотического опьянения.

Полицией начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.309 УК Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»). А по результатам исследования будет принято решение о предоставлении дополнительной квалификации – по ч.1 ст.311 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров», которая предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, и по ч.1 ст.317 УК Украины («Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, патрульные задержали еще двух николаевцев по подозрению в торговле наркотиками из машины.