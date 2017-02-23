«Фабрика по марихуане»: на Днепропетровщине СБУ задержала полицейского-наркодилера

Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой и внутренней безопасности Нацполиции задержала оперативного дежурного одного из отделений полиции города Каменское Днепропетровской области, который пытался продать полкилограмма марихуаны.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали также отца полицейского-наркодельца, который дома изготовлял, фасовал и передавал наркотики сыну для реализации.

Во время обысков правоохранители изъяли у злоумышленников шесть мешков марихуаны и оборудование для его переработки, взвешивания и фасовки.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее в Запорожской области СБУ задержала полицейского-наркодилера под «кайфом».