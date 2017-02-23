В Николаеве задержали таксиста без лицензии – после этого ДК и таксисты перекрыли Богоявленский проспект

В Николаеве днем 23 февраля таксисты и представители организации «Дорожный контроль» Николаев перекрыли Богоявленский проспект. Они недовольны тем, что сотрудники Укртрансбезопасности и патрульная полиция занялись проверкой водителя, который работал таксистом без лицензии.

Как сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ», сегодня Укртрансбезопасность и патрульные проводят совместный рейд, направленный на проверку таксистов. В районе пересечения проспекта Богоявленского и улицы Молодогвардейской патрульные за нарушение ПДД остановили водителя «ВАЗ-2110» с «шашечками» такси. Затем выяснилось, что у водителя не было лицензии на работу таксистом. Пока патрульные и Укртрансбезопасность проверяли водителя, на место происшествия прибыли другие таксисты и представители «Дорожного контроля Николаев».

После долгих препирательств таксисты и представители «ДКН» перекрыли проспект – одну из главных магистралей города. Кроме того,

Отметим, что согласно статье 279 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за блокировку дорог.

Как написал на своей странице в «Facebook» николаевец Дмитрий Маломуж, таксисты и начальник Укртрансбезопасности в области начали выяснять между собой отношения.

Напомним, что в Николаеве 2 января на улице Нагорной несколько представителей организации «Дорожный контроль Николаев» заблокировали автомобиль патрульных и спровоцировали с ними конфликт.