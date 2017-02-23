СБУ задержала на взятке полковников Генштаба и Госпогранслужбы

Представители военной прокуратуры и СБУ задержали старшего офицера отдела обеспечения подготовки войск (сил) Главного Управления подготовки Генштаба ВСУ и заместителя начальника центра специальных проверок и люстрации Главного центра кадрового обеспечения Государственной пограничной службы на взятке в размере 6 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

За эту сумму два полковника обещали трудоустроить на военную службу в Госпогранслужбе гражданское лицо. Посредником в передаче денежных средств выступил офицер Генерального штаба.

После получения уже второй части неправомерной выгоды (3000 долларов США) и распределения денег между участниками группы, полковники были задержаны правоохранителями «на горячем». В настоящее время проводятся обыски по месту их работы и жительства.

Напомним, Генинспекция ГПУ за попытку дачи взятки военному прокурору задержала зампрокурора Кировоградщины