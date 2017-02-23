Гончаренко в безопасности – его хотел покалечить отец антимайдановца, погибшего в Доме профсоюзов

Прокурор Одесской области Олег Жученко заявил, что нардеп Алексей Гончаренко находится в безопасности.

Об этом прокурор заявил на брифинге, передает «Левый берег»

Его хотел похитить и лишить зрения отец антимайдановца Геннадия Кушнарева, погибшего в Доме профсоюзов.

"Отец Кушнарева - депутат Лиманского районного совета Одесской области. Он не просто заказчик похищения народного депутата, а сам с двумя пособниками выехал на место и должен был наносить народному депутату телесные повреждения, а именно - применять кислоту, лишить зрения, а также переломать коленные чашечки", - сообщил прокурор.

Жученко сообщил, что преступление было предупреждено благодаря своевременному вмешательству Службы безопасности Украины. Все трое подозреваемых в покушении на нанесении Гончаренко тяжких телесных повреждений задержаны.

По его словам, народный депутат сейчас дает показания.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные похитили нардепа от БПП Гончаренко.

Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием сепаратистов и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько проукраинских активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки сожгли, также начался пожар в Доме профсоюзов, из-за которого и погибло большинство людей.