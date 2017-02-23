СБУ инсценировала похищение Гончаренко, чтобы получить доказательства против заказчика

Похищение нардепа Алексея Гончаренко было инсценировкой СБУ, чтобы получить доказательства против заказчика.

Об этом сообщил глава УСБУ Одесской области Сергей Батраков, передает «Страна».

- СБУ заранее получило информацию о подготовке похищения. Затем сделали инсценировку с похищением – видео показали заказчику похищения – Кушнареву. После того, как заказчик убедился в том, что заказ выполнен, он оплатил заказ исполнителям. Таким образом, доказательства были получены, - сказал он.

- Исполнители должны были похитить Гончаренко, ослепить его и перебить ноги. А затем выбросить где-то у дороги, - добавил Батраков.

Заказчиком похищения Гончаренко был депутат райсовета села Лиманское Александр Кушнарев– его сын погиб 2 мая 2014 года в Одессе в Доме профсоюзов в Одессе. Алексей Гончаренко сейчас в безопасности, по делу о попытке похищения задержаны три человека.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные похитили нардепа от БПП Гончаренко.

Отметим, в апреле прошлого года были задержаны участники диверсионной группы, которые планировали убийство заместителя председателя фракции «БПП» Алексея Гончаренко.

Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием сепаратистов и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько проукраинских активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки сожгли, также начался пожар в Доме профсоюзов, из-за которого и погибло большинство людей.