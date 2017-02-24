На Николаевщине задержали высотника, срезавшего кабель со станции мобильной связи

В Первомайском районе Николаевщины полиция задержала 34-летнего подозреваемого в краже кабеля с башни базовой станции мобильной связи.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Так, в полицию обратился представитель оператора мобильной связи. По его словам, на протяжении января с базовой станции в селе Грушевка похитили почти 100 метров кабеля-фидера. Оперативники установили личность подозреваемого – им оказался 34-летний местный житель, который ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал.

«Злоумышленник признался в содеянном и рассказал, что на кражи он пошел в связи с тяжелым финансовым положением. Имея навыки, специальное оборудование для проведения высотных работ, и зная принципы работы базовых станций, он залезал на вышку мобильной связи, где срезал кабель. Из него мужчина потом выжигал медь и реализовывал ее», - рассказали в полиции.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении четырех эпизодов краж. Ему грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине с поличным поймали группу воров, укравших оборудование с шести телефонных столбов.