Австрийский суд отказался арестовывать Фирташа по испанскому запросу

Венский суд отказался удовлетворить запрос прокуратуры Вены об аресте бизнесмена Дмитрия Фирташа по экстрадиционному ордеру Испании.

Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ходом процесса.

«Суд Вены отказал прокуратуре», - сказал источник.

Он не сообщил других подробностей.

Как сообщается, 21 февраля Дмитрий Фирташ был задержан на 48 часов до вынесения решения о мере пресечения в отношении экстрадиционного запроса Испании.

Высший земельный суд Вены признал допустимой экстрадиции бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, удовлетворив апелляцию австрийской прокуратуры. Адвокаты Фирташа оспаривают в ЕСПЧ решение суда о допустимости экстрадиции, а также в Верховном суде Австрии.

Напомним, 21 февраля коллегия судей Высшего земельного суда Вены удовлетворила апелляцию прокуратуры Австрии на решение суда первой инстанции об отказе в экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США по запросу американских властей.