В Киеве вооруженный мужчина ограбил отделение банка

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В Голосеевском районе Киева вооруженный пистолетом мужчина ограбил банк.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Ограбление произошло на ул. Васильковской. Правоохранители получили сообщение, что неизвестный мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы банка деньги. На указанное место немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального и Главного управлений полиции.

«По словам персонала финансового учреждения, в помещение вошел неизвестный мужчина, который пригрозил оружием, а затем забрал из кассы деньги. В результате его действий никто из присутствующих не пострадал. После совершенного злоумышленник скрылся. Сумма ущерба устанавливается», — говорится в сообщении.

Полицейские провели осмотр места происшествия, пообщались со свидетелями и ищут возможных очевидцев. Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершении правонарушения. Продолжается следствие, преступника в розыске.

Напомним, 23 февраля в Сумах при задержании преступника, который пытался ограбить банкомат, произошла перестрелка, во время которой был ранен сотрудник полиции охраны. Как позже стало известно, грабителем банкомата оказался бывший сотрудник СБУ.

Роман Свиридов

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