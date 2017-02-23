Облсовет отказал губернатору Савченко и не поддержал внесенную им кандидатуру на руководителя укрдрамтеатра

Депутаты Николаевского областного совета не смогли назначить Николая Берсона директором Николаевского академического украинского театра драмы и музыкальной комедии – фракция «Оппозиционного блока» отказалась давать за него свои голоса.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из сессионного зала Николаевского облсовета, где сейчас проходит заседание очередной сессии.

Вопрос назначения Николая Берсона, который выиграл накануне конкурс на директора Николаевского академического украинского театра драмы и музыкальной комедии, на рассмотрение сессии был внесен председателем Николаевской ОГА Алексеем Савченко. Однако, ни в ходе первого, ни в ходе последующих еще трех голосований кандидатура Берсона так и не смогла набрать достаточное количество голосов. Причиной тому стал отказ фракции «Оппозиционный блок» голосовать за предложенную губернатором кандидатуру.

По имеющейся у редакции «Преступности.НЕТ» информации из кулуаров облсовета, такая позиция фракции «Оппоблока» связана с проигрышем их коллеги Николая Кравченко в конкурсе на руководителя Николаевского художественного русского драматического театра. При этом, стоит напомнить, что избрание депутата от «Оппоблока» Андрея Кротова заместителем главы облсовета объяснялось консолидацией депутатского конкурса. Однако, как видно по итогам голосования за утверждения Николая Берсона, о консолидации пока не идет и речи.

Николай Кравченко

Напомним, как уже сообщалось, в конкурсе на должность художественного руководителя Николаевского академического художественного русского театра 18 октября победил Артем Свистун, являющийся сегодня директором-распорядителем этого театра. Решение было принято на повторном заседании конкурсной комиссии в Николаевской ОГА по избранию руководителя театра. В итоге тайного голосования за кандидатуру Свистуна проголосовали шесть членов конкурсной комиссии, а за его оппонента Николая Кравченко – три.

После чего действующий художественный руководитель театра, депутат Николаевского областного совета от партии «Оппозиционный блок» Николай Кравченко подал в суд на ОГА, требуя отменить решение комиссии, согласно которому он проиграл конкурс на замещение должности руководителя театра.

А в управлении культуры, национальностей и религий Николаевской облгосадминистрации «уже давно» подало проекты решений об увольнении Николая Кравченко и назначении нового руководителя Артема Свистуна.

Николай Берсон Справка

Николай Берсон, директор Николаевского академического украинского театра драмы и музыкальной комедии, член Национального союза театральных деятелей Украины. Театром руководит уже на протяжении 30 лет.

Имеет ряд званий и наград: