На Полтавщине СБУ задержала банду грузин, занимавшихся разбоями и убийствами

Правоохранители задержали в Полтавской области банду выходцев из Кавказа, которая на протяжении двух лет осуществляла разбойные нападения на частные дома по всей Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ,

В настоящее время подозреваемые дают показания о причастности к серии разбойных нападений и убийства. Во время 15-ти обысков правоохранители изъяли в задержанных арсенал огнестрельного и холодного оружия, вещи потерпевших, маски и другие вещественные доказательства.

В пресс-службе ГУНП в Полтавской области уточнили, что группа состояла из 4-х человек: 40-летнего организатора, жителя Киева, еще двух жителей столицы 34-х и 32-х лет и 30-летнего жителя Днепропетровской области.

Свою преступную деятельность они начали с серии разбоев на жилые помещения граждан в различных населенных пунктах страны.

«Только за один вечер на территории Полтавского района в селе Васильевка нападающие совершили разбои на несколько домов местных жителей. Человека, который пытался заступиться за брата - застрелили на месте. Других людей жестоко пытали, отобрали все, что было ценное и быстро скрылись с места преступления. Для раскрытия этих дерзких и циничных разбойных нападений в области была создана межведомственная следственно-оперативная группа с привлечением наиболее квалифицированных оперативников уголовного розыска, УСБУ и прокуратуры. Впоследствии удалось выйти на след подозреваемых. В ходе следственных действий было проведено около 15-ти санкционированных обысков по месту жительства фигурантов с последующим их задержанием. У подозреваемых изъят целый арсенал огнестрельного и холодного оружия, орудий совершения преступлений, вещи потерпевших, маски и ряд других вещественных доказательств», - говорит начальник полиции Полтавщины Олег Бех.

Следует отметить, что члены группы действовали дерзко и цинично. Они внезапно нападали на дома людей, в том числе и одиноких пенсионеров, наносили телесные повреждения, угрожали убийством. Потом забирали деньги, ювелирные изделия, бытовые приборы, технику, оружие и другие ценные вещи и исчезали в неизвестном направлении. Награбленное задержанные сдавали в ломбарды, а деньги тратили по своему усмотрению.

На данный момент уже доказана причастность данной группы к ряду эпизодов преступной деятельности на Полтавщине. Подозреваемым грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Следствием проводится дальнейшая отработка задержанных фигурантов на причастность их к совершению аналогичных уголовных преступлений на территории Полтавской и других областей Украины.

Злоумышленники извещены о подозрении по ч.3 ст.187 (разбой) и п.9 ч.2 ст.115 (умышленное убийство с целью скрыть другое преступление) Уголовного кодекса Украины.

По информации «Преступности.НЕТ» преступная группировка состояла из граждан Грузии. Также суд арестовал всех четверых членов банды на два месяца без права выхода под залог.

Напомним, 21 января на 66-летнего жителя Одесчины при въезде в Коблево напали трое неизвестных. Они избили мужчину и отобрали у него автомобиль «Toyota Corolla». При этом злоумышленники пытались увезти с собой мужчину, силой удерживали его в салоне, но он сумел выскочить на ходу из машины. Позже по подозрению в совершении указанного преступления двое из них были задержаны оперативниками уголовного розыска в городе Одесса.

19 февраля, судья Березанского райсуда Николаевской области Наталья Гапоненко отпустила под личное обязательство двоих граждан Грузии Кахабера Тавадзе и Гурами Чхартишвили, которых подозревают в незаконном завладении чужим автомобилем ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»). Правоохранители прямо в зале суда повторно задержали двоих подозреваемых и сообщили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»), но 21 февраля та же судья Гапоненко в очередной раз отпустила подозреваемых под личное обязательство.

После этого полиция со спецназом вновь задержала граждан Грузии в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 146 УК Украины («Незаконное лишение свободы или похищение человека»). По имеющейся информации, прокуратура Николаевской области забрала производство в Николаев. Теперь меру пресечения подозреваемым гражданам Грузии Кахабера Тавадзе и Гурами Чхартишвили будет избирать Центральный районный суд Николаева.