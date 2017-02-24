Житель Николаевщины рассказал полиции, что хранил 5 килограммов конопли для «личного употребления»

В Еланецком районе Николаевщины полиция во время обысков нашла у 36-летнего местного жителя пять килограммов конопли.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, полиция получила информацию, что житель одного из сел хранит наркотики по месту своего жительства. Наркотики нашли во время обыска – конопля была спрятана в доме и подсобном помещении.

«По словам домовладельца, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, он изготавливал и хранил наркотики для личного употребления. Изъятое направлено для проведения соответствующей экспертизы», - отмечено в сообщении.

По фактам случившегося начато уголовное производство, предварительно по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта»). Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине мужчина хранил у себя полкилограмма конопли для «снятия стресса».