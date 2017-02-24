На Николаевщине неизвестные вырубили более 80-ти деревьев, полиция разыскивает злоумышленников

В Арбузинском районе Николаевской области преступники нанесли ущерб окружающей среде, незаконно спилив деревья в лесополосе.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В четверг, 23 февраля в Арбузинское отделение Братского отдела полиции ГУНП в Николаевской области обратился представитель акционерного общества с заявлением о том, что еще 9 февраля текущего года на территории лесополосы, расположенной между станциями Кавуны и Людмиловка Одесской железной дороги неизвестные спилили 31 ясень, 32 дуба, 11 вязов и 9 кленов. По подсчетам заявителя, в результате преступных действий нанесен материальный ущерб акционерному обществу на примерную сумму в 270 тысяч гривен.

Следственным отделением начато уголовное производство по ст.246 УК Украины «Незаконная порубка леса». Согласно этой статьи, наказанием за совершенное преступление является штраф или же арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок с конфискацией незаконно добытого. Полиция устанавливает личности злоумышленников, продолжается следствие.

Правоохранители обращается к гражданам, которые стали свидетелями совершения указанного преступления, или же обладают информацией, полезной для следствия, обращаться в Арбузинское отделение полиции по адресу: пгт.Арбузинка, ул. Шевченко, 200 или по телефонам (05132) 3-04-99, 102.

Напомним, что этой зимой на Николаевщине полиция поймала местных жителей и лесников на незаконной вырубке деревьев. Также ранее сообщалось, что в Братском районе Николаевщины неизвестные незаконно вырубили 53 акации.