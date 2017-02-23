В Киеве патрульные спасли женщину, которая висела головой вниз на перилах балкона 25-го этажа

В Киеве на улице Урловской патрульные полицейские спасли женщину, которая хотела прыгнуть с 25-го этажа.

Об этом сообщает патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook.

Вызов о женщине, которая звала на помощь в одном из домов по этой улице поступил правоохранителям 23 февраля около 2:00.

На месте происшествия полицейских встретил мужчина, который сообщил, что поссорился со своей сожительницей, после чего она ушла в неизвестном направлении. Патрульные, сестра женщины и неравнодушные граждане взялись обследовать прилегающую территорию.

Через некоторое время патрульные услышали крик на 25-м этаже дома. Когда они туда поднялись, то увидели женщину, которая висела на перилах балкона головой вниз и кричала.

"Инспектор патрульной полиции мгновенно среагировал на такие действия женщины, схватил ее за одежду и стащил на пол. Гражданка потеряла сознание", - отмечается в сообщении.

Инспекторы занесли женщину в квартиру, оказали домедицинскую помощь и привели в чувство. Женщина отказалась от помощи медиков и госпитализации. Присматривать за ней осталась ее сестра.

Напомним, ранее в Киеве полиция спасла подростка от самоубийства, до которого ее довели в «группах смерти» в соцсетях.