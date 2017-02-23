Экс-владельцам ПриватБанка могут грозить уголовные расследования, - Гонтарева

Бывшим владельцам национализированного ПриватБанка могут грозить уголовные расследования, если согласованный с Международным валютным фондом независимый аудит покажет, что они сознательно довели банк до банкротства.

Об этом заявила глава Национального банка Валерия Гонтарева, передает Reuters.

Она рассказала, что для независимого аудита активов новый менеджмент банка уже нанял компанию Ernst & Young. Кроме того, будет отобрана международная компания для управления проблемным портфелем. "Это делается, чтобы все было прозрачно", - сказала Гонтарева, сославшись на согласованные с МВФ шаги.

"Международная компания нанимается, чтобы не было никаких нерыночных условий, никаких оценок активов по неправильной стоимости, чтобы было понятно, кто бенефициарные собственники этих активов и как они собираются кредиты отдавать", - добавила глава НБУ.

По ее словам, до конца первого полугодия должна пройти проверка способности компаний, которым ПриватБанк ссудил деньги, погасить кредиты в ближайшие 5-10 лет.

"Если этого не происходит, то тогда (было) доведение банка до банкротства. Это - вопрос наших всех правоохранительных органов и банк будет подавать иски", - сказала Гонтарева.

Отметим, что в 2015 году Украина включила в банковское законодательство статью об уголовной ответственности за доведение банка до банкротства.

До национализации ПриватБанк принадлежал бизнесмену Игорю Коломойскому (почти 50% акций) и Геннадию Боголюбову (чуть менее 42%). По словам Гонтаревой, у нее не было контактов с бывшими акционерами после национализации.

Напомним, 22 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Министерство финансов подписали договор о продаже 100% акций ПАО КБ «Приватбанк», в результате чего владельцем 100% акций банка стало государство в лице Министерства финансов Украины. Ранее сообщалось, что государство списало долги «ПриватБанка» перед Коломойским и Боголюбовым на 29 миллиардов гривен.